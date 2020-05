Tagesschau Faktencheck checkt’s nicht

Allerdings gibt es auch sachliche Kritik an der Briefwahl.

Wieso ist Trumps Kritik anders als die im Folgenden referierte eines deutschen Experten nicht sachlich? ” That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote.” Dieses Problem wird schließlich auch in Deutschland für die Briefwahl regelmäßig diskutiert, insbesondere nach einem Beschluss des BVerfG 2019.